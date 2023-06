NEWS MILAN | incontro con Cardinale | si parlerà anche di Maldini?

È con le vittorie deldi Sacchi in Coppa dei Campioni e poi delle altre squadre italiane in Coppa delle Coppe e in Coppa Uefa (incluso il Napoli di Maradona nel 1989) che la Serie A raggiunse ...Nonostante la penalizzazione di dieci punti in classifica e la sconfitta nell'ultimo turno con il, la Juve di Massimiliano Allegri ha ancora margine per qualificarsi in Europa League. I bianconeri conosceranno il proprio destino dopo la sfida con l'Udinese , in programma alle 21:00 di ...I l manager era presente a San Siro in occasione del derby di ritorno di Champions League contro il, vinto dai nerazzurri per 1 - 0 con la rete di Lautaro Martinez ed è ora tra i potenziali ...

Milan, la probabile formazione contro il Verona Pazzi di fanta

A una giornata dal termine del campionato, il Milan può ambire ancora ad arrivare terzo in classifica, posizione che non cambierebbe la sostanza della stagione rossonera se ..."Dobbiamo chiudere bene: veniamo da due sconfitte di fila in campionato, possiamo centrare l'Europa League ma non dipende solo da noi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigil ...