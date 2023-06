Milan | è Berardi il sogno di Pioli

(Di sabato 3 giugno 2023) Ildopo il rinnovo di Rafael Leao sta pensando ad altri rinforzi in vista del mercato estivo: ildiè DomenicoIldopo il rinnovo di Rafael Leao sta pensando ad altri rinforzi in vista del mercato estivo: ildiè Domenico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno neroverde questa volta potrebbe davvero lasciare l’Emilia per trasferirsi in una big. I rossoneri cercano a destra un giocatore che possa essere determinante come Leao a sinistra.

... in passato ha fatto sapere di restare (o tornare) volentieri alma nella trattativa sarà più ... Maldini e Massara apprezzano Domenico, che al Sassuolo va regolarmente in doppia cifra: ...... affronteranno rispettivamente due big, Roma e. Il programma Venerdì 2 giugno 2023 Sassuolo - Fiorentina: FINALE 1 - 3 Marcatori: 2 s.t. Cabral (F), 25 s.t.(S), 34 s.t. Saponara (F), ...Proprio l'ex, dopo il pareggio su rigore al 71' di, mette in discesa la gara per i gigliati: meraviglioso l'arcobaleno che dalla distanza beffa Russo. Lui, che di gol tutt'altro che ...

Gazzetta dello Sport - Un esterno destro per il Milan: spunta Berardi Goal.com

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo piace al Milan che potrebbe affondare nella prossima sessione di mercato estiva ...Il Sassuolo ha perso contro la Fiorentina, dopo la gara Alessio Dionisi ha parlato così come ripreso da TMW. ESPULSI – “Non la spiegherei così, sarebbe troppo semplice. L’aver finito in 9 non è stato ...