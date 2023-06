(Di venerdì 2 giugno 2023) Giorno di7ain ambitoA1 di, e da questi emerge una sola tendenza:che prova ad andarsene. L’Inox Team batte per due volte Forlì e, almeno per il momento, non si volta più indietro per quel che concerne la vettaclassifica. Per gara-1 c’è da registrare autentico spettacolo da parte degli attacchi, con Ilaria Cacciamani e Alice Nicolini lanciatrici partenti. Subito due fuoricampo di Lozada e Armirotto valgono il 5-0, poi Forlì inizia ad accorciare su errore difensivo nel secondo inning, salvo restituire il maltolto nel terzo. Nel quarto, invece, doppio di Armirotto e singolo di Blesa Escriche: 8-1. Il club forlivese, però, piazza singoli e doppi inper arrivare fino all’8-6. Di qui, però, ...

Softball, Serie A1 2023: Saronno, prove di fuga con i recuperi della 7a giornata OA Sport

Ore 16:00 (+30' dopo la fine di gara 1) Rheavendors Caronno – Sestese Ore 16:00 (+30' dopo la fine di gara 1) Macerata – Forlì Inox Team Saronno (12 vittorie – 2 sconfitte, .857); Forlì (12-4, .750); ...