Biden cade sul palco durante la cerimonia dell' aeronautica | sta bene Ok dal Congresso al tetto sul debito Usa

Il presidente americano Joeha rischiato di inciampare sul bilancio, ma giovedì sera (e per l'ennesima volta) l'ha fatto ancora davanti alle telecamere. Alimentando le ironie sul Web dove il video è diventato subito virale.Il presidenteè scivolato sul palco poco dopo aver concluso il discorso. Come è andato il Congresso Usa Il Congresso degli Stati Uniti ha dato il proprio assenso all'accordo sul limite del ...Incidente per Joementre è in bicicletta

Usa, Biden cade durante cerimonia dell'aeronautica: sta bene TGCOM

Via libera dal Congresso, gli Stati Uniti evitano il default. Dopo l’ultima caduta del presidente, battute e preoccupazioni sull’eta del presidente. Trump: una cosa da pazzi ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è inciampato ed è caduto a terra mentre partecipava alla cerimonia di consegna dei diplomi ai cadetti dell'Accademia dell'Aviazione militare americana, a Colo ...