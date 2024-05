Tensione all’Eurovision Song Contest - fischi a Israele e cortei pro Palestina a Malmö

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si canta, non sia. L’European Broadcasting Union era stata chiara: niente politica a. Ma come fai a tenere le tensioni globali fuori d? Il festivalone iperpop e ultratrash (per l’Italia, finalista di diritto, c’è la vincitrice di Sanremo Angelina Mango) è una vetrina live in mondovisione, che si spacca facilmente con le grida “Free Palestine” dal pubblico in sala. Ne sa qualcosa Eden Golan: sin dalle prove della seconda semifinale la rappresentante israeliana è stata apertamenteata in scena (e ignorata in sala stampa) malgrado il suo brano Hurricane parli di una storia d’amore. Hurricane è la terza scelta: la prima, October Rain, conteneva espliciti riferimenti agli attacchi di Hamas e ai “fiori”, in gergo i morti in battaglia. Lo scontro ...