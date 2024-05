Raffica di assunzioni entro luglio | i profili più richiesti

Moreschi, avviati i 59 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Vigevano - Moreschi, avviati i 59 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Vigevano - entro il 14 luglio. Introdotta anche una clausola di salvaguardia, qualora l’azienda risultasse inadempiente, i lavoratori potrebbero esigere i pagamenti in una unica soluzione. L’intenzione alla base ...

Giardini, il Comune "scopre" un debito da mezzo milione con Amam: ora ripartirà da zero - Giardini, il Comune "scopre" un debito da mezzo milione con Amam: ora ripartirà da zero - Archiviare il passato saldando i debiti e stipulare un nuovo accordo per evitare crisi idriche alla città. Sono le strade parallele intraprese dall’Amministrazione comunale di Giardini Naxos per risol ...

Borsa: tonfo di Bff Bank (-10%) dopo stop di Bankitalia a distribuzione utili - Borsa: tonfo di Bff Bank (-10%) dopo stop di Bankitalia a distribuzione utili - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - Tonfo a Piazza Affari (Ftse Mmib +0,2%) per Bff Bank che cede il 10,31%. A pesare sul titolo la decisione di Bankitalia di sospendere temporaneamente la di ...