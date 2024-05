Cristiano Malgioglio e il tifo per Angelina Mango | Se vince l’Eurovision mi spoglio e mi vedrete nudo coperto solo da tulipani

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non ha dubbisul fatto che, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La Noia, abbia tutte le carte in regalo per conquistare ancheSong Contest. E ci spera particolarmente. «La nostraha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria al2024, faccio ilper lei», dichiara a La Repubblica. Poi la scommessa: «Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovessere, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande saròda un fascio di». Non. Fa sapere che con buona ...