L’insostenibile imbecillità del Decido io quando si parla di natalità

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag – Il Ministro della Famiglia Eugenia Roccella è stata fortemente contestata durante gli Stati Generali dellaorganizzati oggi a Roma: durante il suo intervento, un gruppo di studenti in platea ha rumoreggiato ed esposto dei cartelli che formavano la fatidica scritta: “Sul corpo mioio”.io e altre insostenibili bugie La Roccella ha abbandonato poi il convegno convinta che la contestazione non fosse diretta a lei ma al tema stesso del panel ovvero la. Oltre però le solite parole di convenienza in questi casi sulla “censura” – ogni contestazione fa parte di una dialettica di lotta che la destra dovrebbe recuperare – possiamo spendere qualche parola proprio su quello slogan che viene adoperato. “È stata una manifestazione pacifica, non abbiamo fatto nulla di aggressivo. ...