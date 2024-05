Una donna di Los Angeles ha citato in giudizio Sharon Stone per danni morali e materiali a seguito di un incidente stradale , provocato dalla stessa attrice e causa to, a quanto si apprende, dall’alta velocità e da varie imperizie alla guida. La ...

Sharon Stone: «Dopo l’ictus alla gente non interessavo più: ora sono rinata come pittrice» - sharon stone: «Dopo l’ictus alla gente non interessavo più: ora sono rinata come pittrice» - L’attrice ci ha messo sette anni per riprendersi dall'emorragia cerebrale, e nel frattempo a Hollywood tutto era cambiato. Così ha deciso di cambiare strada ...

La star di Grease Susan Buckner è morta a 72 anni - La star di Grease Susan Buckner è morta a 72 anni - Susan Buckner, attrice statunitense nota per aver partecipato al film Grease, è morta a Miami lo scorso 2 maggio all'età di settantadue anni. La notizia della scomparsa della star hollywoodiana si è d ...

GialappaShow, le pagelle: Ema Stokholma all'altezza (voto 8), Barbieri è una Rose Villain senza «Click Boom» (voto 5) - GialappaShow, le pagelle: Ema Stokholma all'altezza (voto 8), Barbieri è una Rose Villain senza «Click Boom» (voto 5) - La puntata di lunedì 6 maggio dello show dei Gialappi su Tv8 è di nuovo esilarante. E trova anche una conduttrice all'altezza, non solo per il suo sviluppo verticale, inEma Stokholma. Pochissime le no ...