Brescia-Cosenza 1-1 | le Rondinelle retrocedono in Serie C

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilretrocede ufficialmente inC dopo essere uscito sconfitto dal doppio scontro con ilIlretrocede dopo essere uscito sconfitto per 2-1 nel doppio confronto dei playout diB contro il. 1-1 nel ritorno in casa dei lombardi, con Merdoni che risponde al gol di Bisoli. Dopo la rete dei calabresi tentativo di invasione da parte dei tifosi biancoblu, con lancio di fumogeni che ha costretto l’arbitro ad interrompere il gioco.

Salvezza o serie C . Stasera o mai più. Alle 20.30 in un Mompiano da tutto esaurito si gioca la gara di ritorno dei play out tra. Le rondinelle, dopo il ko 1 - 0 di una settimana fa, sono obbligate a vincere con almeno due gol di scarto . Viceversa, un successo (che è la base per centrare la permanenza in ...Allenatore: Viali Reti: Ammonizioni: Florenzi, Nasti, Labojko, Voca Recupero: 2 minuti nel primo tempo Formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3): Andrenacci, Karacic, Adorni, ...Commenta per primo(4 - 3 - 1 - 2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Listowski; Aye, Rodriguez.(3 - 5 - 1 - 1): Micai; Meroni, Rigione, Venturi; Martino, ...

Il modulo scelto è il 3-5-2, un folto centrocampo e Nasti e Marras di punta Nelle scorse ore abbiamo chiesto a voi tifosi di votare la formazione ideale del Cosenza per la gara di… Leggi ...Il Brescia sblocca la gara contro il Cosenza e ristabilisce la parità. Al 74' cross perfetto di Pablo Rodríguez e Bisoli al volo batte Micai per il vantaggio delle Rondinelle. Quarto gol stagionale pe ...