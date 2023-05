C’è stato un attacco di droni su Mosca | con almeno due edifici colpiti

Ieri il poliziotto che guidava, Pierluigi Tarsia , classe 76, èrinviato a giudizio, dovrà difendersi a processo dalle accuse di omicidio e lesioni stradali. L'UDIENZA 'Nonostante operasse in ...Il personale medico è rapidamente giunto da Schiavonia e ha provato in tutti i modi a rianimarla, ma non c'èniente da fare. Nulla faceva presagire che Francesca potesse morire così ...Piccolo dettaglio, Possamai èl'unico candidato in campagna elettorale ad aver detto esplicitamente a Schlein: 'Per favore, non venire'. 'Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in ...

E se la hit dell’estate fosse a firma Ernia Bresh e Fabri Fibra È fuori “Parafulmini” All Music Italia