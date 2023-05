Borse | poco mossi i listini asiatici Tokyo chiude a +0 | 3% | disoccupazione in calo

(Di martedì 30 maggio 2023) L’indice Nikkei ha chiuso in lieve salita guidato dai titoli dell'elettronica. Focus sull'inflazione europea in arrivo domani e sul mercato del lavoro Usa

Il bitcoin resta sotto i 28.000 dollari (meno di 26.000 euro). L' euro è sceso sotto gli 1,07 dollari. Da monitorare UniCredit . L'istituto ha comunicato che, nelle sedute comprese tra il 22 e ...Aperturamossa per leasiatiche, con gli investitori che attendono l'ufficializzazione dell'accordo al Congresso Usa sull'innalzamento del tetto sul debito, previsto per domani. Focus sull'......sia in campo civile (pensiamo ad esempio al flusso di contrattazioni automatiche nelle... mentre i cinesi sono tradizionalmente più puntuali: sarebbe clamoroso che arrivassero con così'...

Borsa, apertura poco mossa per i listini asiatici Il Sole 24 ORE

Seduta in ordine sparso per le principali Borse asiatiche, con Tokyo (+0,3%) e Seul (+0,9%) che tengono la parità, Sydney poco mossa (-0,1%) e i listini cinesi ancora fiacchi, per i timori su una ripr ...Il gruppo di Implenia si è aggiudicato due importanti contratti in Germania e Svizzera per un valore complessivo di oltre 170 milioni di franchi.