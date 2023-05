Montella | «Champions League? In Turchia tiferanno Inter | il motivo!»

(Di lunedì 29 maggio 2023)ha commentato brevemente la finale didel 10 giugno fra Manchester City edicendo la sua sul tifo dei turchi PREFERENZA ? In collegamento a Radio Anch’io Sport, Vincenzoha risposto così sul tifo dei turchi in vista di Manchester City-, finale di: «Laper chi tiferà in finale? Non sono certo, ma probabilmente vincendo l’si aprirebbe uno spiraglio, un posto in più per il futuro. E’ successo così per la finale della Fiorentina, che ha eliminato una squadra svizzera e dal prossimo anno, non in quello in essere ma dall’anno successivo, si avranno di nuovo cinque squadre nelle coppe europee».-News - Ultime notizie e ...

Vincenzo Montella vivrà la finale di Europa League come un doppio ex. "È scontato per chi farò il tifo: per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di Champions League, traguardo storico per la società, e in finale di Coppa del Re. Ma non è paragonabile alla passione per la Roma, con cui ho vissuto dieci anni intensi". Montella ha poi elogiato José Mourinho: "E' un grande allenatore". "Non lo so - conclude - sto bene in Turchia".

