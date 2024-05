Atalanta-Olympique Marsiglia LIVE - le formazioni ufficiali | out Scalvin - dal 1' Lookman-Scamacca C'è Aubameyang

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una serata storica per Bergamo, i bergamaschi e i tifosi della Dea. Un sogno, un traguardo, un obiettivo chiamato finale, la prima in Europa...

Atalanta-Olympique Marsiglia, le formazioni ufficiali - atalanta-olympique marsiglia, le formazioni ufficiali - Dopo il pareggio di marsiglia, l'Atalanta è scesa in campo lunedì in casa della Salernitana, vincendo 1-2 grazie ai gol di Scamacca e Koopmeiners. La squadra di Gian Piero Gasperini si trova ora al 5° ...

OLIMPIADI - Drogba incaricato di accendere il braciere - OLIMPIADI - Drogba incaricato di accendere il braciere - Il percorso della fiaccola olimpica di Parigi 2024, cominciato ieri sul territorio francese con il primo tedoforo, Florent Manaudou, continua a marsiglia. Due eroi del calcio locale, Basile Boli, stor ...

Atalanta-Marsiglia: dove vedere la semifinale in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Atalanta-marsiglia: dove vedere la semifinale in tv e streaming, orario e probabili formazioni - L'Atalanta è ad un passo dalla finale di Europa League, un traguardo che sarebbe storico per i bergamaschi e per la squadra di Gasperini. Prima, però, c'è da superare lo scoglio Olympique marsiglia, ...