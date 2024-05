La Rai e il caso Scurati - è scontro tra i vertici Bortone | Sono tranquilla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 – Diventa una resa dei conti traaziendali la soluzione delin Rai dopo la decisione dell’ad, Roberto Sergio, di aprire un procedimento disciplinare contro Seresa, la conduttrice del programma di Raitre che ha scatenato le grida di ’censura’ contro lo scrittore autore di M - Il figlio del secolo . Ieri la presidente Rai, Marinella Soldi, è entrata con tutto il peso della sua carica sulper prendere le distanze dalla versione dei fatti – fino quasi a smentirla – fornita in Commissione di Vigilanza da Sergio. "Non credo che il procedimento disciplinare contro Serenafaccia giustizia della vicenda, né tantomeno faccia bene alla Rai", ha commentato. "Quanto riferito dall’ad racconta in modo parziale quanto accaduto, non citando ...