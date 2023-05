... il sindaco di Bologna Matteoha parlato al Fatto Quotidiano anche della situazione interna ... "perduto le parole, la connessione con il nostro popolo. Meloni sa che non sarà mai ...: 'Bolognina luogo magico' In Bolognina 'tante persone che vengono a vivere, tanti italiani giovani così come persone da altri Paesi. E' grazie a questi luoghi di cultura e socialità ......le prime procedure post alluvione che i cittadini colpiti devono mettere in campo.'Nonneanche i moduli dalla Protezione civile e dal Governo per chiedere gli indennizzi - ha aggiunto-...

Lepore (Pd): “Abbiamo perso le nostre parole, ora ritroviamo la connessione con il popolo” Globalist.it

Matteo Lepore (Pd): «Il Pd per tornare al governo deve dimostrare di sapere fare opposizione. Tornare a pedalare insieme al suo popolo».Carlo Rossella: «Questo è un regime, come fai a lavorare con un regime. È un governo di destra-destra. La Rai di Meloni non è paragonabile a quella del passato, e bene hanno fatto Fazio e Annunziata a ...