Il set di Mare Fuori 4 preso d’assalto dai fan | la rabbia del regista | “Costretti ad interrompere il ciak | se continua così dovremo tagliare delle scene”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Hannoil via da qualche giorno a Napoli le riprese di4, la fiction Rai cult del momento. Da tabella di marcia, il programma prevede che si girino in media quattroal giorno,da metterci dieci giorni per finire un episodio. Fin da subito, però, la situazione è apparsa più complicata del previsto. Con il successo riscosso dalla terza stagione della serie, il prodotto si è trasformato in un titolo di punta a livello nazionale tanto che ora i fan hanno letteralmenteil set, rischiando di rovinare la quarta stagione. Nei giorni scorsi già avevano già scatenato il terrore tra gli attori e adesso la situazione non è migliorata. Anzi, si potrebbe dire addirittura peggiorata, con persone che, pur di vedere i propri beniamini, hanno ...

IldiFuori 4 continua ad avere delle piccole interruzioni dovute al troppo entusiasmo di alcuni fan. Le riprese della quarta stagione dello show Rai Due sono iniziate lo scorso lunedì 22 maggio....sono legati al suo lavoro e a cogliere qualche aggiornamento daldella quarta stagione. Tra i fan c'è infatti qualcuno che ha chiesto al regista " quanto guadagna al mese un attore diFuori ..." Ero molto a mio agio sul. Se avevo delle domande, mi sentivo serena nel rivolgerle ... brano diFuori (QUIZ) Stefano D Onofrio - 13 Maggio 2023 Sei in Once Upon a Time: che storia avresti - ...

Mare Fuori 4, problemi sul set durante le riprese: ecco cos’è successo Canale Dieci

La cantante e il modello ancora insieme innamorati e affiatati come sempre La cantante in pausa tra una data del tour e l’altra si è concessa un pranzo sulla spiaggia con la famiglia e gli amici e sui ...Mare Fuori 4, problemi sul set durante le riprese. In quest’articolo vi spieghiamo cosa è successo in questi giorni. Le riprese hanno ufficialmente preso il via, ma purtroppo il lavoro non sta procede ...