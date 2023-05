Monza-Lecce | Cavese-Nardò | Città dei Sassi Matera-Gallipoli Calcio

Leggi su noinotizie

(Di domenica 28 maggio 2023) Un punto, almeno un punto, aper essere salvo o quasi. Ilcerca il risultato in Brianza nella penultima giornata del campionato didi serie A. In classifica è quintultimo con 33 punti davanti a Spezia (31 ma con una partita in più) e Verona (30, oggi in casa con l’Empoli).inizierà alle 15. Serie D, finale playoff:con inizio alle 16. I playoff servono per determinare una graduatoria in casi di ripescaggi o promozioni per integrare l’organico della serie C Eccellenza, semifinali playoff: tra le gare in programma (ore 16,30)dei. L'articolo, ...