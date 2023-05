Juventus-Milan | Allegri | “È stata una stagione veramente anomala per noi”

TORINO . La maledizione dello Stadium è già dal 2020 una cosa del passato, di quando ilnon riusciva nemmeno a pareggiare in casa della. La frustrazione era tale che accadeva di tutto, anche che dirigenti e squadra (marzo 2017, qualche mese prima del passaggio dall'era ...Il tecnico dellaMassimiliano Allegri ha commentato amareggiato la sconfitta contro ilche ha definitivamente chiuso la porta alla qualificazione dei bianconeri in Champions League per la prossima ...Commenta per primo Leonardo Bonucci , difensore e capitano della, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il: 'Nelle difficoltà ci siamo compattati. Il gruppo ha tirato fuori valori tali da arrivare a 69 punti, non è stato facile dopo l'...

Juve-Milan 0-1: gol di Giroud | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

Torino, 28 mag. (Adnkronos) - Il Milan supera 1-0 la Juventus allo Stadium grazie al gol di Giroud nel primo tempo e conquista matematicamente ...