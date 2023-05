Il sondaggio su Roma è allarmante | valanga di scontenti sul lavoro

Leggi su iltempo

(Di domenica 28 maggio 2023) Oltre quattroni su dieci non sono soddisfatti del proprioe addirittura uno su due (il 49%) pensa di guadagnare troppo poco. Ma ail paradosso è dietro l'angolo: dalla nuova ricerca Unipol-Ipsos emerge che solo il 40% dei cittadini intervistati sta cercando una nuova occupazione. È il dato più basso registrato tra le città italiane ed è inferiore anche alla media nazionale, pari al 45%. Nella Città eterna, insomma, ci si lamenta molto dell'ufficio - e soprattutto dello stipendio - ma si è poco propensi a mettersi in gioco per migliorare le proprie condizioni professionali. Che sia per pigrizia o per eccesso di sfiducia verso i criteri di selezione dei candidati - è ancora diffusa la convinzione che le posizioni migliori siano riservate ai «soliti raccomandati» e che non ci sia spazio per la meritocrazia - l'effetto ...