Bologna-Napoli | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 28 maggio 2023) La domenica pomeriggio della penultima giornata di Serie A continua con l’incontro tra. Entrambe le squadre ormai hanno raggiunto i propri obiettivi, ma vorranno giocare al meglio queste ultime due giornate. Nella partita d’andata gli azzurri vinsero per 3-2. Ecco di seguito ledi. Ildi Thiago Motta arriva dalla vittoria contro la Cremonese per 5-1. I rossoblù si trovano all’undicesimo posto in classifica con 50 punti frutto di tredici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte. Ilvuole ottenere il massimo in queste due ultime partite per migliorare la posizione in classifica. Thiago Motta dovrà fare a meno di Soriano e Soumaoro per infortunio. Mancherà invece per squalifica ...