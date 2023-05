Boca Juniors-Tigre Victoria lunedì 29 maggio 2023 ore 00 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 27 maggio 2023) L’1-0 ottenuto sul difficile campo dell’Argentinoscon la rete di Merentiel nel finale, ha permesso aldi rientrare tra le prime diecidella Liga Profesional dopo un inizio di campionato in salita. Alla Bombonera ha vinto le ultime due partite, 3-1 contro il Racing Club e 2-0 contro il Belgrano. Dei InfoBetting: Scommesse Sportive e

Secondo le informazioni di Fotomac , ilsarebbe interessato al giocatore per la prossima stagione 2023 - 24.Barco, la Juve accelera Dopo aver osservato il suo approdo in prima squadra ala dispetto della giovanissima età, le conferme ottenute finora nel Sub 20 (tre presenze su tre nel girone, ...Gli scout della 'Vecchia Signora', però, hanno messo nel mirino un altro giocatore dell'Albiceleste: si tratta di Valentin Barco, 18enne di proprietà delche di professione fa il ...

Juve, dall'Argentina: pronti 10 milioni per il talento del Boca Juniors Calciomercato.com

Retegui contro il Boca alla Bombonera, il River visita il Vélez Sarsfield. La 18ª giornata di Liga Profesional argentina è in diretta su Mola Parte la 18ª giornata di Liga Profesional, che si preannun ...La Juventus è interessata a Valentin Barco, che si sta mettendo in luce nel Mondiale Under 20: le ultime di Calciomercato.it sulla clausola ...