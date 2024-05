(Di mercoledì 8 maggio 2024) LA MODIFICA. In caso di errore d’importo si può contattare telefonicamente l’assistenza di Regione Lombardia per richiedere rimborso o rettifica dati.

Assegno unico, pioggia di sms in arrivo: «Domanda decaduta». Cosa sta succedendo, pagamenti e novità - Assegno unico, pioggia di sms in arrivo: «Domanda decaduta». Cosa sta succedendo, pagamenti e novità - Pioggia di sms dall'Inps per chi ha l'assegno unico. Cosa sta succedendo A diversi cittadini sono arrivati, sul proprio cellulare, messaggi in cui veniva indicato: «Si informa che ...

Approvazione del rendiconto condominiale: analisi dei principali problemi - Approvazione del rendiconto condominiale: analisi dei principali problemi - 1130 e 1130-bis c.c. non potendo i condomini verificare quanto effettivamente dovuto da ciascuno di essi soltanto attraverso le ricevute di pagamento). Si ricorda poi che approvare un rendiconto e ...

Pagamento errato del bollo auto: c’è il servizio regionale. Ecco cosa fare - pagamento errato del bollo auto: c’è il servizio regionale. Ecco cosa fare - Il bollo dell’auto si può pagare comodamente da casa, con poche semplici mosse al computer, attraverso i servizi telematici offerti da Regione Lombardia (sul sito www.regione.lombardia.it, sezione Tri ...