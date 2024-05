I mappamondi per bambini - perché sono un oggetto utile e prezioso

Non solo attrice. Giusy Buscemi, 30 anni, è stata anche Miss Italia: ha vinto la fascia di reginetta di bellezza nel 2012 e quello è stato il suo trampolino di lancio nel mondo del spettacolo e della recitazione. Protagonista della fiction Mediaset ...

Si chiama microscopio digitale , ma per chi ha qualche capello bianco, funziona come "macchina del tempo": si torna ragazzi sperimentatori ma questa volta con molta più comodità rispetto al classico kit ottico per l'esplorazione del micromondo. ...

La moglie di Fabio Limido, morto per proteggere la figlia dall’ex marito: “Manfredini voleva uccidere anche il figlio” - La moglie di Fabio Limido, morto per proteggere la figlia dall’ex marito: “Manfredini voleva uccidere anche il figlio” - "Voleva uccidere l'ex moglie e suo figlio, per poi suicidarsi. E nessuno ha fatto niente", è lo sfogo della madre della donna che nella mattinata di lunedì 6 maggio è stata aggredita dall'ex marito Ma ...

Pino Astuto: storia del bambino di otto anni internato in un manicomio della Calabria - Pino Astuto: storia del bambino di otto anni internato in un manicomio della Calabria - A quattro giorni dalla festa della mamma, è stata la mia mamma a fare un regalo a me… anziché il contrario. Lei vive distante da me. Anzi, sono io che vivo distante da lei. Eppure, sembra avere compre ...

Sabato 11 maggio, si correrà la 17esima edizione del “Saracino di Peneto” - Sabato 11 maggio, si correrà la 17esima edizione del “Saracino di Peneto” - Arezzo, 8 maggio 2024 – Sabato 11 maggio, alle Scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea, si correrà la 17esima edizione del “Saracino di Peneto”, consueto appuntamento dedicato ai giostratori bian ...