Falsa e pure raccomandata da lei Isola dei Famosi - polemica su Greta Zuccarello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) All’deitra i naufraghi in lotta per vincere il programma c’è. Ma ora, soprattutto alla luce dell’ultima puntata in diretta, è arrivato un attacco durissimo nei suoi confronti. Bisogna comunque precisare che avrebbe l’appoggio totale di Sonia Bruganelli, che l’ha elogiata nel corso dell’appuntamento televisivo con Vladimir Luxuria e il collega Dario Maltese. Ma intanto dall’esterno dell’deinon stanno arrivando giudizi positivi verso. Lei non è proprio apprezzata da tutti e non sono mancate delle polemiche nei giorni scorsi. Alcuni naufraghi l’hanno criticata, lei ha provato a difendersi in tutti i modi e proprio Sonia è corsa in suo aiuto. Vediamo quindi perché adesso la giovane è finita ...