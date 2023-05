Bumble | arriva anche in Italia l’app di incontri dove la donna fa il primo passo

(Di venerdì 26 maggio 2023)indiche promette di mettere la-e le sue esigenze- al centro dell’attenzione: superando una certa idea ormai antica di romanticismo che prevede che sia sempre e comunque l’uomo a fare la prima mossa, questa app autorizza solo le donne a contattare l’uomo e le mette “in condizione di trovare relazioni sane ed eque alle loro condizioni”. Tra le sue caratteristiche, elementi che dovrebbero essere inseriti in tutte le app dinel 2023: verifica dei profili e utilizzo di tecnologie, fra cui l’AI, per intercettare foto di nudo e in generale molestie, compreso body shaming o insulti di altro genere. Le ragazze di oggi, Millenial e soprattutto Gen Z, non pensano più al romanticismo come la ...

NOTA SULLA METODOLOGIAha commissionato Metrica Ricerche una survey condotta a maggio 2023 su 1003 donne italiane di età compresa tra i 18 e i 50 anni, stratificate in base alla popolazione

Bumble, la dating app rivoluzionaria arriva anche in Italia: come funziona. «Il primo passo lo fanno le donne» leggo.it

In occasione dell’arrivo in Italia, Bumble ha collaborato con Metrica Ricerche per parlare con le donne italiane del mondo del dating oggi. In un momento di grande cambiamento socio-culturale, la ...Si chiama Bumble e autorizza solo le donne a fare il primo passo, tentando un approccio a cui eventuali partner hanno 24 ore di tempo per rispondere: inoltre utilizza tecnologie avanzate, ...