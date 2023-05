Moldavia in piazza | schiaffo a Putin | Vogliamo entrare in Europa

(Di domenica 21 maggio 2023) Decine di migliaia di manifestanti sono scesi innella capitale della, Chisinau, per chiedere l'adesione del Paese all'Unione Europea ed esprimere il loro sostegno all', mentre si oppongono alla Russia. La presidente Maia Sandu ha dichiarato con fiducia che il posto dellaè nell'Unione e ha sottolineato che l'"è molto più di uno slogan politico, è uno stile di vita, un sogno che deve diventare realtà, l'unico modo per i nostri figli di vivere in pace". La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha offerto il suo sostegno alla, ritenendo che il paese sia pronto per l'integrazione europea. La, ex repubblica sovietica situata al confine con l'Ucraina, aspira all'adesione all'Ue anche per timore di ...

