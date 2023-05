Imprenditrice oppressa dalle cartelle esattoriali tenta il suicidio | è in coma Il marito | ' Lo Stato se la prende coi più deboli'

Schiacciata dal peso economico e psicologico del debito col Fisco , decide di farla finita. Per fortuna, a fermarla prima del dramma, è stato il papà. L'50enne di Mogliano (Mestre) ha tentato di suicidarsi impiccandosi. Adesso è ricoverata in coma, condizioni gravi, con prognosi riservata. Virginia von Furstenberg, morta a Merano la ...Schiacciata dal peso economico e psicologico del debito col Fisco , decide di farla finita. Per fortuna, a fermarla prima del dramma, è stato il papà. L'50enne di Mogliano (Mestre) ha tentato di suicidarsi impiccandosi. Adesso è ricoverata in coma, condizioni gravi, con prognosi riservata. Virginia von Furstenberg, morta a Merano la ...

Imprenditrice oppressa dalle cartelle esattoriali tenta il suicidio: è in coma. Il marito: «Lo Stato se la pre leggo.it

Per fortuna, a fermarla prima del dramma, è stato il papà. L'imprenditrice 50enne di Mogliano (Mestre) ha tentato di suicidarsi impiccandosi. Adesso è ricoverata in coma, condizioni gravi, con ...