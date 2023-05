La questione immigrazione come conflitto ideologico di Gerardo Lisco

Interrogato sulladurante una conferenza stampa, il Presidente messicano Andres Manuel ... direttore delle relazioni governative dell'Associazione Americana degli Avvocati per l'(...... sarebbe necessario un referendum sull'per riprendere il controllo della politica migratoria, visto il caos sul tema. Lamigratoria è un tema caldo in Francia, soprattutto dopo ......queste informazioni e di metterle a disposizione dei parlamentari che vorranno porre la...in questo senso l'impegno dei giuristi dell' Associazione per gli Studi Giuridici sull'(...

Uno Stato in emergenza: la questione immigrazione theWise Magazine

Bene la solidarietà all’Italia di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che sull’emergenza immigrazione ha ..."Abbiamo urgente bisogno di uscire dalla mentalità secondo cui l’altro è solo un potenziale pericolo". Il grido d'allarme arriva dall'assessora al welfare ...