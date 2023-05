Ultime Notizie – “Pronti a reale contributo per soluzione crisi”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa in India, ha annunciato la disponibilità della parte cinese a dare unalla ridellaucraina. Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese. “La Cina promuoverà con insistenza i colloqui di pace. Siamo, attraverso i contatti e il coordinamento con la Russia, a dare unallapolitica dellaucraina”, ha affermato il sito il ministero degli Esteri cinese. Durante l’incontro, Qin Gang ha sottolineato il rafforzamento dell’interazione tra Pechino e Mosca dopo la visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia a marzo. “Cina e Russia mantengono contatti sempre più ...

L'affondo 'Incomprensibile'. Il tentativo di rimediare 'Non sufficiente'. Palazzo Chigi non ha alcuna intenzione di lasciar passare in cavalleria le dichiarazioni del ministro dell'Interno francese ...Il nome di è associato a uno dei delitti più efferati della cronaca nera italiana, il massacro del del settembre 1975. Trentasei ore di torture e sevizie sui corpi di due ragazze, Daniela Colasanti e ...Clicca sul file in allegato per vedere il video CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina ultime notizie. Cina a Russia: Coordinamento su soluzione politica. Era ucraino il drone su ... Il Sole 24 ORE

Un’altra manifestazione dei ragazzotti di «Ultima Generazione», quelli che in nome della rivoluzione ecosostenibile provocano ...La Bertram gioca l'ultima gara della stagione regolare alla Vitrifrigo Arena (domenica 7 maggio, palla a due alle ore 18) con l'obiettivo di confermare quel terzo posto che per buona ...