Allegri studia la Juventus anti-Inter: Di Maria forse, una speranza – TS (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo aver archiviato le rispettive sfide di campionato contro Fiorentina e Verona, Inter e Juventus si preparano alla semifinale di andata della Coppa Italia in programma a Torino martedì sera. Massimiliano Allegri pensa già alle scelte di formazione. Secondo Tuttosport, il tecnico potrebbe puntare su Angel Di Maria. POSSIBILI SCELTE – Diversi cambiamenti in vista per Massimiliano Allegri in occasione di Juventus-Inter di martedì, sfida valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Rispetto alla partita contro il Verona, il tecnico bianconero avrà a disposizione nuovamente Adrien Rabiot dopo la squalifica. Si rivedranno anche Kositc – bestia nera in stagione per i nerazzurri – e Vlahovic. Probabilmente anche Di Maria partirà da titolare, con ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo aver archiviato le rispettive sfide di campionato contro Fiorentina e Verona,si preparano alla semifinale di andata della Coppa Italia in programma a Torino martedì sera. Massimilianopensa già alle scelte di formazione. Secondo Tuttosport, il tecnico potrebbe puntare su Angel Di. POSSIBILI SCELTE – Diversi cambiamenti in vista per Massimilianoin occasione didi martedì, sfida valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Rispetto alla partita contro il Verona, il tecnico bianconero avrà a disposizione nuovamente Adrien Rabiot dopo la squalifica. Si rivedranno anche Kositc – bestia nera in stagione per i nerazzurri – e Vlahovic. Probabilmente anche Dipartirà da titolare, con ...

