Ultime Notizie – Sprechi e burocrazia | ecco quanto ci costano

Il cattivo funzionamento della nostra macchina pubblica grava su famiglie e imprese per almeno 11 punti di Pil ovvero 225 miliardi di euro all'anno. E' la stima formulata dall'Ufficio Studi della Cgia che segnala il peso economico di "regole tortuose e complicate della nostra burocrazia statale, mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione (PA), la lentezza della giustizia civile, deficit infrastrutturale, gli Sprechi nella sanità e nel trasporto pubblico locale". Al dato l'associazione arriva sommando i risultati di una serie di analisi sulle inefficienze e gli Sprechi che caratterizzano la nostra Pubblica Amministrazione: il costo annuo sostenuto dalle imprese per la gestione dei rapporti con la PA (burocrazia) è stimato pari a 57,2 miliardi di euro; i debiti commerciali di parte corrente della nostra PA nei ...

