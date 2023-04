Rybakina-Kvitova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Elena Rybakina se la vedrà contro Petra Kvitova nella finale femminile del WTA 1000 di Miami 2023, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Momento di forma clamoroso per la russa naturalizzata kazaka che, dopo aver trionfato ad Indian Wells, è ad una sola partita dalla conquista del Sunshine Double. Dall’altra parte la veterana ceca, che è riuscita ad approfittare di un tabellone non impossibile per qualificarsi con grande merito all’ultimo atto. Il bilancio degli scontri diretti, entrambi andati in scena sul veloce, è in perfetta parità (1-1). I bookmakers, complice anche il grandissimo momento di forma, danno ampiamente favorita Rybakina, che quest’anno si era messa in luce già da gennaio arrivando in finale nel primo Slam stagionale a Melbourne. Sarà chiamata ad una ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Elenase la vedrà contro Petranella finale femminile del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Momento di forma clamoroso per la russa naturalizzata kazaka che, dopo aver trionfato ad Indian Wells, è ad una sola partita dalla conquista del Sunshine Double. Dall’altra parte la veterana ceca, che è riuscita ad approfittare di un tabellone non impossibile per qualificarsi con grande merito all’ultimo atto. Il bilancio degli scontri diretti, entrambi andati in scena sul veloce, è in perfetta parità (1-1). I bookmakers, complice anche il grandissimo momento di forma, danno ampiamente favorita, che quest’anno si era messa in luce già da gennaio arrivando in finale nel primo Slam stagionale a Melbourne. Sarà chiamata ad una ...

