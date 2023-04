Il Papa dimesso dal Gemelli fa ritorno in Vaticano: “Sono ancora vivo” (Di sabato 1 aprile 2023) Città del Vaticano – Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli. Dopo tre giorni di ricovero per una bronchite (leggi qui) il Pontefice ha lasciato il nosocomio. Il via libera dell’equipe medica è arrivato ieri (leggi qui), dopo la “valutazione positiva del decorso clinico”. Prima di lasciare la struttura, Bergoglio ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni. Nel lasciare il Policlinico, Papa Francesco è uscito dall’auto e ha salutato le persone presenti. Ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 aprile 2023) Città delFrancescodal Policlinico. Dopo tre giorni di ricovero per una bronchite (leggi qui) il Pontefice ha lasciato il nosocomio. Il via libera dell’equipe medica è arrivato ieri (leggi qui), dopo la “valutazione positiva del decorso clinico”. Prima di lasciare la struttura, Bergoglio ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni. Nel lasciare il Policlinico,Francesco è uscito dall’auto e ha salutato le persone presenti. Ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Il Papa ha lasciato l'ospedale. Il pontefice è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano #ANSA - antoniospadaro : La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli.… - SkyTG24 : Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Papa ha lasciato l'ospedale. Il pontefice è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in… - A_De_Carolis : #PapaFrancesco dimesso dal #Gemelli. L’abbraccio ad una coppia che ha perso la figlia -