F1 | Gasly | “Mi dà fastidio non aver centrato l’ottavo posto | distacco da Leclerc ancora grande

(Di sabato 1 aprile 2023) Una prestazione decisamente positiva. Pierre, pilota della scuderia Alpine, ha conquistato la nona posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Australia, terza tappa del Mondiale 2023 di Formula 1, registrando un ritardo di +0.943 rispetto al leader Max Verstappen. Un risultato molto importante per il francese, il quale ha mostrato tutta la soddisfazione ai microfoni di Canal+. “Penso che ci sia stata la prestazione – ha detto–È bello continuare a costruire dopo i primi due weekend. Ci sono aspetti positivi. È un piacere passare alla Q3, c’èdel lavoro da fare. Abbiamo dimostrato che c’è velocità, il minimopuò salvare una o due posizioni”. Il pilota tuttavia ha espresso un po’ di rammarico per non essere riuscito a ottenere l’ottava piazza, occupata da Alexander Albon: ...

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita ha messo in luce diverse zone grigie del regolamento in materia di penalizzazioni. Analizziamo insieme i vari misteri di Jeddah ...