Ascolti tv | chi ha vinto tra Felicissima Sera e Benedetta Primavera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatomasi1 : RT @MasterAb88: Lotta a chi fa peggio tra #Benedettaprimavera (2,6 mln e il 17%) e #felicissimasera (2,5 milioni 18%) mi chiedo se questi… - 95_addicted : RT @MasterAb88: Lotta a chi fa peggio tra #Benedettaprimavera (2,6 mln e il 17%) e #felicissimasera (2,5 milioni 18%) mi chiedo se questi… - MasterAb88 : Lotta a chi fa peggio tra #Benedettaprimavera (2,6 mln e il 17%) e #felicissimasera (2,5 milioni 18%) mi chiedo se… - Twittytwitty17 : Chi sta valutando se usare l'agopuntura lo ascolti Tutto, sino in fondo ?? - CorriereCitta : #AscoltiTv Benedetta Primavera e Felicissima Sera, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di venerdì 31 marzo… -

'Maha detto questo - insorge Thuram - Oh, mio Dio! Stiamo scherzando Maè questo signore, io sto parlando di una cosa seria, però non si fanno battute su queste cose. Vede la ......sistemi audio e mixer grazie anche a un innovativo palco robotizzato che ottimizza gli. ... Lunedì 3 aprile si terrà il " Career Day ":vuole avviare una professione in questo mondo potrà ......sistemi audio e mixer grazie anche a un innovativo palco robotizzato che ottimizza gli. ... Lunedì 3 aprile si terrà il 'Career Day':vuole avviare una professione in questo mondo potrà ...

Ascolti tv venerdì 31 marzo 2023: Benedetta Primavera (17%), Felicissima Sera (18.1%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

I dati auditel e degli ascolti tv relativi alla serata di venerdì 31 marzo: è ancora sfida tra Felicissima Sera di Pio e Amedeo e Benedetta Primavera ...Ascolti tv 31 marzo 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...