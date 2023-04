Ascolti Pio e Amedeo | Felicissima Sera cala ancora | Loretta Goggi tiene testa

(Di sabato 1 aprile 2023) Venerdì 31 marzo 2023 è andata in onda la seconda puntata dello show di Pio e. Glidisono diminuiti a distanza di sette giorni. I due comici pugliesi hanno tenuto incollati alla tv 2.540.000 di telespettatori con il 18,1% di share. La scorsa settimana, invece, la trasmissione di Canale 5 aveva totalizzato 2.794.000 spettatori, 19,5% di share. I dati registrati dal secondo appuntamento sono inferiori rispetto alla seconda puntata della prima edizione di: 4.013.000 spettatori, 21,09% di share. Benedetta Primavera ha chiuso i battenti con la quarta puntata conquistando 2.648.000 telespettatori, 17% di share.ta e l'ultima puntata si è rivelata la meno vista di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mattiabuonocore : Goggi (2,65 mln - 17%) raggiunge Pio e Amedeo (che calano a 2,54 mln - 18.1%) - enrick81 : @ilvit02 @famigliasimpson @napoliforever89 @DursoAVita1 @1vs100tw @carlo234556 @fabriziomico @misterf_tweets… - mattiamattiaaa : RT @VigilanzaT: @Moonlightshad1 @Zerovirgola2 ultimamente capita di frequente quando ci sono sfide 'scomode' (ieri ultima puntata di Benede… - Moonlightshad1 : RT @VigilanzaT: @Moonlightshad1 @Zerovirgola2 ultimamente capita di frequente quando ci sono sfide 'scomode' (ieri ultima puntata di Benede… - VigilanzaT : @Moonlightshad1 @Zerovirgola2 ultimamente capita di frequente quando ci sono sfide 'scomode' (ieri ultima puntata d… -

...Amedeo . La infinita faida tra Rai1 e Canale Cinque, la scorsa settimana ha sorriso ai due mattatori foggiani, che con il debutto di Felicissima sera sono stati capaci di aggiudicarsi gli...Canale 5 : Felicissima Sera , la seconda puntata del programma die Amedeo ha fatto compagnia a ...DayTime Pomeriggio, i dati del 31 marzo 2023 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 ......del programma die Amedeo è stata un vero successo La seconda edizione del programma die Amedeo, 'Felicissima Sera - All Inclusive', ha debuttato la scorsa settimana con ottimi. La ...

Ieri sera è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata di Benedetta ...