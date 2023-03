Via Rasella | l' Anpi contro La Russa | ' Parole indegne | vuole assolvere il fascismo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieleviotti : #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare l… - fattoquotidiano : Attentato di Via Rasella, il falso di La Russa: ‘Colpita banda musicale di semi pensionati’. Ma erano un battaglion… - ultimora_pol : Ignazio #LaRussa: 'Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una… - QPeriscopica : “Composto da tre battaglioni, il più noto è sicuramente il terzo che venne impiegato con compiti di guardia e sorve… - ImpyIdol : RT @danieleviotti: #LaRussa non è ignorante. È in malafede. Vuole riscrivere la storia a suo piacimento. Di più: vuole delegittimare la Res… -

La sinistra insorge per le parole di Ignazio La Russa sull'attentato partigiano di, che provocò la rappresaglia dei nazisti e la strage delle Fosse Ardeatine a Roma. E il presidente del Senato, replica, secco. 'Confermo parola per parola la mia condanna durissima dell'...Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, ha duramente criticato le dichiarazioni di Ignazio La Russa sui partigiani e la strage di. "Sono parole indegne quelle di Ignazio La Russa, un non pentito e nostalgico del ventennio fascista che deve - grazie alla vita dei partigiani che si sono battuti per la democrazia e per ...L'Anpi si scaglia contro Ignazio La Russa, nostro malgrado seconda carica dello Stato, dopo le sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano Libero sull'attentato di. "Le parole di La Russa sono semplicemente indegne per l'alta carica che ricopre e rappresentano un ennesimo, gravissimo strappo tesa ad assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza.

Attentato di Via Rasella, il falso di La Russa: ‘Colpita banda musicale di semi pensionati’ Il Fatto Quotidiano

Ignazio La Russa, il presidente del Senato e co fondatore di Fratelli d’Italia – Nanopress.it Per La Russa, infatti, “l’attentato di via Rasella non è stata una delle pagine più gloriose della ..."Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS". Ignazio La Russa, presidente del Senato, ...