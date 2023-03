Ufficiale | la Serie A giocherà il 30 dicembre nel 23 24

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 31 marzo 2023) «Lail prossimo 30, il calendario è già stato approvato da Consiglio. In realtà si tratta di una scelta unanime, una cosa che è già stata sperimentata in Italia. Non è un “Boxing Day”, è un momento in cui da parte dei tifosi c’è interesse per continuare a seguire la propria L'articolo proviene da Calcio e Finanza.