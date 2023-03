Trump | cosa sappiamo sull' incriminazione

(Di venerdì 31 marzo 2023) È il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere incriminato nella storia. Si parla di circa 30 capi di accusa per frode, ma il caso sembra ruotare attorno a un pagamento segreto fatto alla star del cinema per adulti Stormy Daniels

Fanno scudo attorno a lui molti repubblicani, mentre gli avvocati annunciano che si costituirà fra quattro giorni Sullo stesso argomento: Donald è stato incriminato succede ora con l'......incriminato con 34 capi di imputazione per falsificazione di documenti aziendali nel caso della pornostar Stormy Daniels (secondo la Cnn): è la prima volta per un presidente americano

Donald Trump incriminato, cosa succede adesso: «Vogliono la guerra Diamogliela» Open

Donald Trump è ufficialmente il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere incriminato con accuse penali. I capi di imputazione non sono ancora noti, ma si parla di almeno 30 reati legati a frode