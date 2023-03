Paltrinieri | A Parigi farò sia stile libero che fondo

Leggi su agi

(Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - "A800 e 1500e la 10 chilometri di". Lo ha detto all'AGI, Gregorioin merito all'appuntamento olimpico del prossimo anno. 'SuperGreg' in questo periodo si sta allenando intensamente a Livigno. Il portacolori delle Fiamme Oro, 28 anni di Carpi, anche in vista del futuro guarda sia al nuoto tra le corsie che in mare aperto. "Il 2022 è stato un anno incredibile, tante gare e tante soddisfazioni - ha affermato il nuotatore azzurro campione olimpico nei 1500nel 2016 e più volte campione del mondo negli 800 e 1500 oltre che nelle acque libere -. Dal 2023 mi aspetto tanto ma sarà una stagione più tranquilla in vista della prossima che sarà più tosta. Ai Mondiali di Fukuoka (14-30 luglio, ndr) ...