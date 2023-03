Il gran giurì incrimina Trump per pagamento pornostar. Legale: nessun patteggiamento (Di venerdì 31 marzo 2023) Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Il tycoon diventa così il primo ex... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 marzo 2023) Donaldè statoto dalla procura di Manhattan per ildi 130.000 dollari allaStormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Il tycoon diventa così il primo ex...

