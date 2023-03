Biglietti Milan-Napoli: quando escono, prezzi e come acquistarli (Di venerdì 31 marzo 2023) I Biglietti di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, saranno presto disponibili: ecco quando escono, i prezzi e come acquistarli. I rossoneri trovano i partenopei in quello che sarà un clamoroso derby italiano per un posto in semifinale della coppa più prestigiosa. La data della partita è quella di mercoledì 12 aprile, l’orario è certo ed è quello delle ore 21. Il sito ufficiale dei rossoneri ha comunicato come i tagliandi saranno in vendita da martedì 21 marzo alle 12.00. come sempre ci saranno delle fasi dedicate agli abbonati prima della vendita libera. INFORMAZIONI ANDATA INFORMAZIONI RITORNO Abbonati Serie A: dalle 12.00 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23 marzo, ogni ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Idi, andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023, saranno presto disponibili: ecco, i. I rossoneri trovano i partenopei in quello che sarà un clamoroso derby italiano per un posto in semifinale della coppa più prestigiosa. La data della partita è quella di mercoledì 12 aprile, l’orario è certo ed è quello delle ore 21. Il sito ufficiale dei rossoneri ha comunicatoi tagliandi saranno in vendita da martedì 21 marzo alle 12.00.sempre ci saranno delle fasi dedicate agli abbonati prima della vendita libera. INFORMAZIONI ANDATA INFORMAZIONI RITORNO Abbonati Serie A: dalle 12.00 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23 marzo, ogni ...

