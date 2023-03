(Di venerdì 31 marzo 2023) L’ad dicongela gli accordi nella Tv Financial Times, di Laura Pitel, pag. 8 Thomas Rabe, amministratore delegato di, ha dichiarato che la decisione delle autorità di regolamentazione di Francia e Paesi Bassi di bloccare di fatto i grandi accordi televisivi nei loro Paesi ha costretto il gruppo a mettere da parte l’idea. “È molto chiaro che nei prossimi due o tre anni non avrà senso proporre piani di fusione su larga scala nel settore televisivo, perché la posizione assunta dalle autorità in Francia e nei Paesi Bassi sarà probabilmente la stessa anche in altri Paesi”, ha dichiarato Rabe. Il capo di, i cui marchi includono la rete televisiva europea RTL, l’editore Penguin Random House e l’etichetta musicale BMG, ha affermato che la strategia di creare “campioni nazionali dei media” in grado di ...

Bertelsmann: stop al progetto europeo TvZoom

