A Parco Leonardo gli studenti della Grassi vanno a scuola di legalità (Di venerdì 31 marzo 2023) Fiumicino – Ha visto coinvolti tutti gli studenti delle classi terze della scuola media "G.B. Grassi" di Parco Leonardo il Progetto di educazione alla legalità della Polizia di Stato "Scuole Sicure". Una mattinata intensa e partecipata che ha messo i ragazzi di via Copenaghen a confronto con gli agenti della locale Questura, sui temi del bullismo, del cyber-bullismo, della navigazione in internet e dell'utilizzo dei social. L'obiettivo primario, infatti, del progetto "Scuole Sicure" è quello di sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità, mettendo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche le esperienze tecnico professionali degli operatori della Polizia di ...

