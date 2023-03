Telepass: come usarlo su più veicoli e risparmiare da subito | Quasi nessuno lo sa (Di giovedì 30 marzo 2023) L’utilizzo del Telepass ci consente normalmente di risparmiare sui costi autostradali ma anche sui tempi di percorrenza. E’ possibile associare più targhe al dispositivo aumentandone così il risparmio. Il Telepass fa parte ormai della vita della maggior parte degli automobilisti italiani. Disporre del Telepass ci consente di risparmiare, utilizzandolo anche su più veicoli, ma anche di evitarci lunghe file al casello autostradale per pagare il pedaggio. Telepass su più targhe, ecco come fare – Ilovetrading.itSi aggancia al parabrezza dell’auto e si percorre la corsia preferenziale all’entrata e all’uscita del casello autostradale. In questo modo il conducente evita le code, particolarmente lunghe ed estenuanti nel periodo dei grandi spostamenti. Ma allo ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 30 marzo 2023) L’utilizzo delci consente normalmente disui costi autostradali ma anche sui tempi di percorrenza. E’ possibile associare più targhe al dispositivo aumentandone così il risparmio. Ilfa parte ormai della vita della maggior parte degli automobilisti italiani. Disporre delci consente di, utilizzandolo anche su più, ma anche di evitarci lunghe file al casello autostradale per pagare il pedaggio.su più targhe, eccofare – Ilovetrading.itSi aggancia al parabrezza dell’auto e si percorre la corsia preferenziale all’entrata e all’uscita del casello autostradale. In questo modo il conducente evita le code, particolarmente lunghe ed estenuanti nel periodo dei grandi spostamenti. Ma allo ...

