Perseguita la ex, arrestato grazie a smartwatch antiviolenza (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Perseguitava la sua ex incinta. Ma grazie al mobile angel, lo smartwatch antiviolenza, i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo. E’ quanto si è verificato a Napoli. Alla donna, dopo l’ultima denuncia, i militari lo scorso 22 marzo avevano consegnato lo smartwatch: grazie a quello ha potuto segnalare le ennesime minacce ricevute dal suo ex. Per l’uomo, 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, sono scattati gli arresti domiciliari: è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –va la sua ex incinta. Maal mobile angel, lo, i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo. E’ quanto si è verificato a Napoli. Alla donna, dopo l’ultima denuncia, i militari lo scorso 22 marzo avevano consegnato loa quello ha potuto segnalare le ennesime minacce ricevute dal suo ex. Per l’uomo, 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, sono scattati gli arresti domiciliari: è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

