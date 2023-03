Papa Francesco sta meglio: «Ha letto i giornali e già ripreso a lavorare». Ecco chi lo sostituirà per le celebrazioni di Pasqua (Di giovedì 30 marzo 2023) «Sua Santità Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate. Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’eucarestia». È quanto ha dichiarato il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni sulla salute del Pontefice, ricoverato da ieri, 29 marzo, presso il Policlinico Gemelli di Roma. L’infezione polmonare di cui soffre Papa Francesco è «una lieve bronchite», che non ha prodotto versamenti, come si è potuto verificare con una Tac a cuore e polmoni. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, l’infezione sarebbe ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) «Sua Santitàha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate. Questa mattina dopo aver fatto colazione, haalcuni quotidiani ed hail lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l’eucarestia». È quanto ha dichiarato il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni sulla salute del Pontefice, ricoverato da ieri, 29 marzo, presso il Policlinico Gemelli di Roma. L’infezione polmonare di cui soffreè «una lieve bronchite», che non ha prodotto versamenti, come si è potuto verificare con una Tac a cuore e polmoni. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, l’infezione sarebbe ...

