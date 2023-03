Neymar perde un milione al casinò online, la reazione è virale – Video (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Lo stesso giorno in cui ha avuto i suoi social network hackerati, Neymar ha preso un’altra presunta truffa nel mondo online. Il calciatore brasiliano del Psg, infortunato fino a fine stagione, ha aperto un Live per una partita con i suoi follower al casinò online. Tuttavia, poco più di un’ora dopo, ha iniziato a disperarsi per aver perso circa 1 milione di euro (più di 5 milioni di reais brasiliani). Il suo pianto in diretta, decisamente finto, è diventato virale, scatenando la reazione degli utenti e degli amici che lo hanno preso in giro accompagnato l’evento con la colonna sonora di Titanic, diventato un meme sui social network per i momenti tristi. Poco dopo Neymar è però scoppiato a ridere, annunciando un successivo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Lo stesso giorno in cui ha avuto i suoi social network hackerati,ha preso un’altra presunta truffa nel mondo. Il calciatore brasiliano del Psg, infortunato fino a fine stagione, ha aperto un Live per una partita con i suoi follower al. Tuttavia, poco più di un’ora dopo, ha iniziato a disperarsi per aver perso circa 1di euro (più di 5 milioni di reais brasiliani). Il suo pianto in diretta, decisamente finto, è diventato, scatenando ladegli utenti e degli amici che lo hanno preso in giro accompagnato l’evento con la colonna sonora di Titanic, diventato un meme sui social network per i momenti tristi. Poco dopoè però scoppiato a ridere, annunciando un successivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Neymar gioca al casinò online: in un’ora perde un milione di euro e si dispera - Milenaceti : Neymar perde un milione giocando d’azzardo on line e scoppia a piangere (ma anche a ridere) - tiscalinews : L'attaccante brasiliano del Paris Saint Germain condivide live su 'Twitch' la sua disastrosa partita. Perde 1 mili… - Aurora70033912 : RT @DrTuitter: ?? #Neymar perde 1 MILIONE di EURO giocando al Casinò Online in soli 60 minuti. La reazione del perchè non potrà mai essere q… - sciroppotom : Neymar perde 1 milione al casinò e la gente nei commenti è tipo: e io non arrivo a fine mese???????? e io non posso pag… -

