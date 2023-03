Minacce on-line a giornalista | hater condannato a Napoli

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ statoa un pena pecuniaria e a un risarcimento, dal Tribunale di, l’uomo, ritenuto colpevole di avere minacciato gravemente via social laClaudia Marra, impegnata in città in un servizio sul caso dei tre napoletani scomparsi in Messico. L’, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe pubblicato commenti offensivi all’indirizzo della cronista su Facebook e poi, attraverso una chat “one to one” (Messenger), gravi, anche di sfregiarle il viso con l’acido. La sentenza di condanna (al pagamento di una pena pecuniaria da mille euro) nei confronti dell’uomo è stata emessa oggi dal giudice della IV sezione penale. LaClaudia Marra è stata assistita dall’avvocato Annalisa ...

